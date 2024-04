Inter, che regalo dai cugini: ecco la data dei festeggiamenti

Inter, regalo dal Milan: ecco quando i nerazzurri possono festeggiare il titolo

Un titolo ormai non più in discussione, ma se prima i festeggiamenti potevano arrivare durante il derby solo in caso di vittoria, adesso all’Inter potrebbe bastare anche un pareggio.

Il pari ottenuto dal Milan a Reggio Emilia contro il Sassuolo agevola infatti la matematica per i nerazzurri, stasera impegnati a San Siro contro il Cagliari. In caso di vittoria contro i sardi agli uomini di Simone Inzaghi basterebbe infatti solo un pareggio nella stracittadina che si giocherà lunedì sera.

Nel caso in cui invece la formazione di Ranieri dovesse riuscire nell’impresa di fare punti a San Siro (sia con un pareggio sia in caso di vittoria), per la certezza matematica del titolo l’Inter dovrà battere il Milan nella sfida di lunedì 22.