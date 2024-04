Viktoria Plzen-Fiorentina sospesa al 63′: ecco cosa è successo

Il match di Conference League che sta vedendo protagonista la compagine di Italiano è stato sospeso per qualche minuto. Ecco i dettagli

Impegnata nella gara d’andata del confronto con il Viktoria Plzen in Conference League, la Fiorentina dopo un’ora di gioco non è ancora riuscita a trovare il bandolo della matassa. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, i Viola hanno provato ad alzare i giri del motore nella ripresa senza riuscire, però, a trovare il gol del vantaggio almeno per il momento.

Il primo vero colpo di scena, in realtà, è arrivato dagli spalti. Al 63′, infatti, l’arbitro è stato costretto a sospendere per qualche minuto la sfida. Dal settore ospite, infatti, sono piovuti (a stretto giro di posta) almeno tre fumogeni in campo. Gesto che in realtà non ha fatto altro che spezzare il ritmo della manovra della Fiorentina, che stava provando a trovare il bandolo della matassa. Tra i più attivi a far riprendere in modo celere il gioco è stato Nico Gonzalez, che ha portato di persona uno dei fumogeni fuori dal rettangolo verde. Nel complesso la gara è stata interrotta per qualche minuto. Il tempo necessario per portare tutti i fumogeni fuori dal campo e far riprendere il gioco, evitando che la situazione potesse degenerare.