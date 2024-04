Offerta indecente e addio: l’Inter perde Barella

Il centrocampista nerazzurro è uno dei leader principali della formazione allenata da Simone Inzaghi

Sarà ancora una volta l’Inter a chiudere la giornata di campionato nel posticipo di lunedì sera. La formazione di Simone Inzaghi se la vedrà in trasferta contro l’Udinese con l’obiettivo di vincere per avvicinare l’aritmetica dello scudetto. Ad un mese e mezzo dalla fine della stagione, i nerazzurri – fuori da Champions League e Coppa Italia – puntano a chiudere i conti il prima possibile per sollevare il secondo trofeo di quest’anno dopo la Supercoppa Italiana.

In estate, poi, si penserà al calciomercato. Buona parte del lavoro, in realtà, è già stato eseguito da parte dei dirigenti che per il prossimo luglio hanno bloccato a zero Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, entrambi in scadenza di contratto con Napoli e Porto. Due colpi rispettivamente per il centrocampo e l’attacco, i quali potrebbero essere però accompagnati ancora da altri innesti. Inzaghi, ad esempio, accoglierebbe volentieri un altro centrale di difesa in rosa. In avanti, dove Sanchez e Arnautovic rischiano di non essere confermati, il reparto dovrebbe essere completato da un altro centravanti oltre Taremi.

In uscita, invece, l’orientamento dell’Inter è quello di trattenere tutti i suoi big. Per la prima volta dopo anni di sacrifici, il club nerazzurro non avrà la necessità di chiudere il mercato in attivo e dover cedere così uno dei suoi big. Solamente davanti ad un’offerta indecente, però, la dirigenza potrebbe aprire ad una trattativa. Decisiva sarà poi la volontà stessa dei propri calciatori: chi spingerà per andar via, difficilmente verrà ostacolato. Ad oggi, comunque, all’interno della rosa si respira una grande armonia e non si registrano malcontenti.

Calciomercato Inter, Barella sacrificabile davanti ad una maxi offerta: scelta presa

Alla luce di quanto premesso, agli utenti di Calciomercato.it abbiamo chiesto quale calciatore l’Inter dovrebbe sacrificare nel caso in cui arrivasse un’offerta irrinunciabile.

A tal proposito, è stato Nicolò Barella a ricevere più voti con il 42%, davanti a Calhanoglu al 25%, Lautaro Martinez al 19% e Bastoni ultimo con il 14%. L’italiano, probabilmente, viene considerato il più rimpiazzabile in questa Inter, complice anche la presenza di un altro incursore di grande talento all’interno della rosa come Davide Frattesi.