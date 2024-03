“Era meglio la squalifica”: il parere a sorpresa su Acerbi

Continua a far discutere il caso Acerbi, dopo il verdetto della giustizia sportiva un parere inatteso sull’interista

E’ destinata a suscitare polemiche ancora a lungo, la decisione di non procedere contro Francesco Acerbi da parte del giudice sportivo, per i presunti insulti razzisti rivolti a Juan Jesus in Inter-Napoli. Acerbi ha incassato il sostegno del presidente federale Gravina, ma la vicenda ha nettamente diviso l’opinione pubblica calcistica.

Sull’accaduto, ha detto la sua il giornalista di ‘Libero’ Fabrizio Biasin, intervenuto, a ‘Tv Play’. A suo dire, una decisione, quella presa dal giudice sportivo, che finisce in qualche modo per penalizzare comunque Acerbi. “Molti gli daranno del graziato, quindi sarebbe stato meglio anche per lui se ci fosse stata una decisione diversa – ha spiegato – La decisione è comunque sensata dal punto di vista giuridico. Non so se questo sia stato dovuto al fatto che Acerbi debba andare all’Europeo, ma il dubbio viene. Dobbiamo comunque ricordarci che a prescindere da tutto, fuori dal terreno di gioco, c’è una persona che ha una vita. Il fatto che ogni volta si trovi il pretesto per far diventare tutto una questione di tifo è una cosa bruttissima”.