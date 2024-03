Tentazione Barcellona, Lobotka allo scoperto: “Il mio pensiero è questo”

Finito nel mirino del Barcellona, Stanislav Lobotka ha risposto alle domande sul suo futuro. Di seguito le parole del centrocampista del Napoli

Nonostante una stagione piuttosto complicata per il Napoli, Stanislav Lobotka ha provato comunque a prendere per mano la squadra. Al netto delle oggettive difficoltà riscontrate dagli Azzurri in questa stagione, il centrocampista slovacco si è comunque distinto per una discreta continuità di rendimento.

Sebbene non paragonabili rispetto a quanto mostrato nel corso della cavalcata trionfale che ha portato allo Scudetto, le prestazioni del play maker azzurro hanno comunque calamitato l’interesse di alcune big europee. Tra queste, impossibile non menzionare il Barcellona. Dopo che nei giorni scorsi erano rimbalzate indiscrezioni importanti che lo accostavano ai blaugrana, proprio Lobotka ha esternato il suo punto di visto. Di rientro in Italia dopo gli impegni con le Nazionali, il classe ’94 ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di RTVS nella quale ha parlato ovviamente anche del suo futuro. Ecco quanto riferito:

“Barcellona? Io penso al Napoli. Il mio pensiero è quello di tornare e poi allenarmi. Sabato abbiamo una partita importante da affrontare. Sicuramente è un piacere quando il tuo idolo d’infanzia, Xavi, ti loda per come giochi. Mi dà energia per continuare a lavorare su me stesso. Vedremo cosa succederà in estate”.