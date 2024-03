Scelta drastica di De Laurentiis: UFFICIALE la risoluzione del contratto

Altra separazione a stagione in corso per De Laurentiis: risoluzione del contratto del giocatore, l’annuncio poco fa

Un anno fa, cavalcata trionfale; quest’anno, rendimento da incubo e annata quasi disastrosa. Se per Aurelio De Laurentiis e il suo Napoli le cose non sono andate bene, molto complicata la stagione anche del Bari del figlio Luigi. Pugliesi a propria volta, come gli azzurri, passati da tre allenatori diversi. Se lo scorso anno, la Serie A era sfumata solo all’ultimo secondo della finale playoff, stavolta i biancorossi dovranno lottare per mantenere la categoria cadetta.

Il flop del Bari è simboleggiato anche da Jeremy Menez, che nei piani doveva essere un valore aggiunto per puntare in alto. Invece, appena 10 presenze, a causa di un grave infortunio al ginocchio a inizio stagione. Rientrato a fine dicembre, non era mai riuscito a incidere. Alla fine, il club e l’attaccante francese hanno deciso di separare le loro strade. Annunciata sui canali della società la risoluzione consensuale dell’accordo, che prevedeva una durata fino a giugno 2024 con opzione per il rinnovo in caso di promozione in massima serie.