Dybala regalo scudetto: scambio alla pari con la Roma

Il contratto dell’argentino scade a giugno 2025, per cui senza rinnovo l’addio ai giallorossi in estate potrebbe diventare realtà

Le parole di Francesco Totti, anche se nelle ultime ore ha fatto un mezzo passo indietro, riecheggiano ancora: “Dybala è un top, ma fa quindici partite l’anno. Se fossi nella società, farei delle riflessioni”. Contratto in scadenza nel 2025, senza un rinnovo (tutt’altro che semplice) l’argentino potrebbe davvero lasciare la Roma nella prossima estate.

Va detto, per Dybala non c’è la fila. Non c’era quando si poteva ingaggiarlo a costo zero, figurarsi adesso che viaggia per i 31 anni. Resta un calciatore fragile, soggetto a infortuni, con l’ultimo agli adduttori che gli ha precluso la gara col Sassuolo e gli impegni con l’Argentina.

De Rossi è un suo estimatore, per certi versi lo ha un po’ rigenerato, tuttavia la decisione spetterà soltanto ai Friedkin ricordando che nel contratto c’è una clausola valida per l’estero da 12 milioni. E una per l’Italia, dove non ha mercato, fissata a 20. Proprio dall’estero qualcosa si sarebbe cominciato a muovere. Non parliamo di top club, ma più nello specifico di uno che si appresta a vincere il proprio campionato e che, in vista della partecipazione alla prossima ‘nuova’ Champions, avrebbe intenzione di provarci per il cartellino del 20 giallorosso. Ipotesi scambio alla pari.

Dybala-Bayer: Azmoun in cambio

Come scrive ‘Il Messaggero’, è il Bayer di Xabi Alonso la società straniera interessata a Paulo Dybala. I tedeschi si sarebbero già mossi con l’entourage del fantasista, mentre per quanto riguarda il cartellino è difficile pensare a uno sconto da parte della Roma. 12 milioni è il prezzo della clausola, ma anche la cifra che dovrebbe versare il club capitolino per riscattare Azmoun.

Per questo ‘FussballTransfers’ ammicca all’ipotesi di scambio alla pari tra le due società. Un’ipotesi fantasiosa, anche se nel calciomercato se ne vedono di tutti i colori. L’ostacolo per il Bayern, al netto della possibilità (remotissima) di uno scambio, potrebbe essere l’ingaggio di Dybala che è di circa 4 milioni netti.