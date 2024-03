Caso Acerbi, il verdetto non lascia dubbi: “Verrà squalificato”

Il caso Acerbi-Juan Jesus continua a tenere banco. La situazione si fa incandescente e il centrale interista rischia grosso: nuovo annuncio

A distanza di giorni dal big match di San Siro pareggiato tra Inter e Napoli continua la querelle sul caso Acerbi-Juan Jesus. Il difensore nerazzurro nei giorni scorsi, tornando a Milano dopo l’esclusione dalla Nazionale, aveva ribadito il suo stato di innocenza, ma la vicenda è ancora attualissima ed in attesa di una risoluzione definitiva.

La Procura Federale ascolterà quindi la versione dei calciatori, ed Acerbi, Codice di Giustizia Sportiva alla mano attraverso l’articolo 28, rischia almeno dieci giornate di squalifica qualora il tutto venisse confermato.

In merito al caso è intervenuto anche Giuseppe Visone, pubblico ministero presso la D.D.A. di Napoli, è intervenuto ai microfoni di TvPlay: “Il referto arbitrale non può essere totalmente esaustivo, motivo per cui dovranno essere ascoltati i soggetti coinvolti nella vicenda, poi si potranno prendere le immagini delle interviste o anche il materiale acquisito dai social network per ricostruire la vicenda”.

Inter, Visone sul caso Acerbi: “Verrà squalificato”

Visone ha quindi proseguito: “Mi sembra evidente che Acerbi abbia ricalibrato il tiro. La versione che viene data non mi pare logica e credibile, tenendo conto della reazione che ha avuto Juan Jesus e dell’immediatezza delle scuse che il difensore dell’Inter aveva dato”.

“La condotta di Acerbi post partita ne va a minare la credibilità, così come il cambio di versione che spinge a dare più credito al parere di Juan Jesus”, ha ammesso Visone che sottolinea come Juan Jesus non avrebbe motivo di accusare Acerbi e dichiarare il falso, così come il difensore dell’Inter “per quale motivo si scusa e va a modificare quanto riferito in un primo momento?”.

Dal punto di vista strettamente delle conseguenze Visone ha chiuso: “Le autorità sportive e la FIGC dovranno necessariamente andare fino in fondo e credo che Acerbi alla fine verrà squalificato, verranno considerate una serie di attenuanti ma verrà sanzionato”.