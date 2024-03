DIRETTA Serie A, Inter-Napoli | Formazioni UFFICIALI LIVE

Si chiude questa lunghissima ventinovesima giornata del campionato di Serie A col tanto atteso big match tra l’Inter e il Napoli

Ultima gara, valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, prima della pausa per gli impegni delle Nazionali: il big match di questo turno vede di fronte l’Inter capolista e il Napoli, campione d’Italia in carica.

Le due squadre sono accomunate dallo stesso crudele destino, patito nel corso della settimana: eliminazione agli ottavi di finale della Champions League per mano di squadre spagnole, rispettivamente l’Atletico Madrid del grande ex Diego Pablo Simeone e il Barcellona di Xavi Hernandez. In campionato, invece, prosegue la marcia trionfale dei nerazzurri di Simone Inzaghi, saldamente in testa alla classifica e vittoriosi nell’ultimo turno contro la sorpresa Bologna di Thiago Motta lontano dalle mura amiche. Di contro, gli azzurri guidati in panchina dall’allenatore Francesco Calzona, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio interno contro il Torino di Ivan Juric, con la zona Champions League adesso un po’ più distante. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-NAPOLI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. All. S. Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traore; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Calzona

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 75, Milan 62, Juventus 59, Bologna 54, Roma 51, Atalanta* 47, Napoli* 44, Fiorentina* e Lazio 43, Monza 42, Torino 41, Genoa 34, Lecce 28, Udinese 27, Cagliari e Verona 26, Empoli 25, Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14.

*una partita in meno