Da Pioli a Pif, Scaroni dice tutto: “Tormentoni sul Milan”

Il presidente del Milan Paolo Scaroni risponde sul futuro di Pioli e su Pif: le parole del numero uno del club rossonero

Il presidente del Milan Paolo Scaroni è intervenuto a ‘DAZN’ prima del fischio d’inizio di Milan-Empoli e si è soffermato sul futuro di Pioli e sulle voci su Pif.

Su Pioli ha affermato: “Questa cosa è ormai un tormentone da mesi, tormentone solo mediatico non interno alla squadra. Ha detto bene Ibrahimovic: deve lavorare tranquillo e tutto andrà bene”. Su Pif, invece: “Ha detto molto bene Furlani: non c’è nulla di vero. Un altro tormentone che ci riguarda e che lascio passare con tranquillità. Non sta succedendo proprio niente”.

Infine, lo stadio: “Come Milan portiamo avanti il progetto San Donato ed è la nostra priorità. Il sindaco Sala vuole fare un ultimo tentativo per San Siro e noi non possiamo che dire sì. Diamo a WeBuild gli elementi per fare un progetto, un progetto che riguarda cosa si può fare per rendere San Siro moderno e adatto alle nostre esigenze. Poi come fare a continuare a giocare a calcio. Vedremo cosa ci darà WeBuild che sta lavorando attivamente e ci ha promesso un risultato per giugno”.