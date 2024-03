Gravina alza la voce: “Nostri arbitri un’eccellenza, meritano rispetto”

Gravina alza la voce dopo l’incontro con gli arbitri: “Nostri arbitri un’eccellenza, meritano rispetto”. Le dichiarazioni del presidente FIGC

Si è tenuto oggi l’incontro con gli arbitri, organizzato dal designatore Rocchi, con la presenza del presidente della FIGC Gabriele Gravina.

Il numero uno della Federcalcio ha voluto mostrare tutta la propria vicinanza agli arbitri. Dopo la riunione, ha anche difeso pubblicamente la squadra di Rocchi. Queste le sue parole riportate dall’ANSA: “Gli arbitri meritano rispetto, non solo per la loro professionalità ma anche per la loro dignità di uomini. Gli ho testimoniato vicinanza e li invitiamo ad essere una grande squadra”.

“Non possiamo permettere che a ogni errore si metta in discussione il sistema pensando che l’arbitro sia infallibile. Non esasperiamo gli animi. – ha proseguito Gravina – Quando si colpiscono gli arbitri si colpisce il sistema del calcio italiano. Ho voluto incontrarli perché rappresentano una nostra eccellenza. Ho fatto loro i complimenti”. Difesa a spada tratta, dunque, dopo le accese polemiche del weekend.