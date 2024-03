Thiago Motta alla Juventus, l’annuncio in diretta cambia tutto. Possibile colpo di scena, gli scenari in vista della prossima stagione

Il Bologna di Thiago Motta fa sul serio. La pesantissima vittoria di Bergamo ha rilanciato definitivamente la forte candidatura dei rossoblù per il quarto posto.

Zirkzee e compagni si sono aggiudicati lo scontro diretto con l’Atalanta, allungando in classifica sui nerazzurri e consolidando il posto Champions davanti alla Roma di De Rossi. Il tecnico dei rossoblù continua a vincere e convincere, e a far parlare di sé anche sulla questione futuro. Come ormai noto, infatti, diverse big lo stanno seguendo con grande attenzione. La Juventus in primis. Intervenuto nella trasmissione “Ti Amo Calciomercato.it” in onda su ‘TvPlay’, Fabio Cordella si è espresso così: “Thiago Motta alla Juve? Forse, ma io non credo che voglia andare alla Juve. Magari ci pensa ma non penso voglia andare lì”.

Bologna, annuncio su Thiago Motta: “Non credo che voglia andare alla Juve”

Il sì di Thiago Motta alla Juventus non è scontato per Cordella. Prima, però, andrà definito il futuro di Massimiliano Allegri: “Se si cambia chi si prende? Io non vedo nessuno che possa prendere il suo posto e garantire risultati”.

Il direttore sportivo ed uomo d’affari sta con l’allenatore bianconero: “Allegri è troppo criticato. Ha raccolto il massimo di quello che poteva raccogliere. Chi lo conosce e sa bene come Allegri è solito organizzare il suo lavoro sa che ha fatto un miracolo, quindi eviterei di contestarlo”. Da Allegri a Thiago Motta, la palla passa ora alla Juventus.