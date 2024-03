Torino, Juric: “Nel primo tempo abbiamo dominato. Ricci? Mi dispiace per l’espulsione”

Il Torino in dieci per tutto il secondo tempo non cade e strappa un prezioso punto contro la Fiorentina. Partita spezzettata e molto fisica, che vede i granata tenere duro nella ripresa. Nel finale poi, Juric è stato espulso

Al termine del match conclusosi 0-0 contro la Viola, ha parlato del suo Toro mister Ivan Juric, protagonista di un finale infuocato. DI seguito le sue parole.

Il suo Torino pareggia contro la Fiorentina alla fine di una partita generosa da parte di tutti i granata. Sul finale del primo tempo è stato espulso Ricci, ma il Toro nonostante l’uomo in meno ha dato alito ad una prova convincente. Nel finale, a causa di un fallo di Milenkovic su Pellegri, scoppia il parapiglia. Mister Italiano si lamenta col direttore di gara e l’allenatore granata Juric non è daccordo. Di questo e della gara ha parlato lo stesso allenatore croato.

Cos’ha soddisfatto il tecnico? lo spiega lo stesso Juric: “Tutto! Ma ci sono due state partite diverse. Dominio al primo tempo e poi il secondo in dieci. Sono contento delle ultime gare, abbiamo tirato molto ma non abbiamo fatto gol. Questo però è un grandissimo punto“.

Juric: “Milinkovic-Savic ci ha portato punti. Su Ilinc non ho buone sensazioni”

Su Milinkovic-Savic, autore oggi di una grande parata su Bonaventura: “E’ in crescita. Ci ha portato dei punti… ma nelle ultime partite ha fatto meno bene. Oggi è stato di nuovo il portiere degli ultimi tre mesi. Lui sta alzando il livello, anche per come si allena”.

In cosa può crescere il Torino: “Facciamo cose fantastiche ma ci mancano i dettagli, come fare gol. Ricci? Lo conoscete, lui è gentile… per me è come un figlio. Mi dispiace per l’espulsione“. Su Ilic, che è uscito per infortunio: “Non ho sensazioni non positive, poi vediamo”. Su Gineitis, entrato bene a Roma e sempre più nei meccanismi granata, Juric spiega: “Sta crescendo, in allenamento va ai 100 all’ora. Sarà titolare , ha la testa giusta”.