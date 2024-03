DIRETTA Serie A, Atalanta-Bologna | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra l’Atalanta di Gasperini e il Bologna di Thiago Motta in tempo reale

L’Atalanta riceve il Bologna a Bergamo in una gara valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno. Un autentico scontro diretto in chiave quarto posto che sarà diretto dall’arbitro La Penna della sezione di Roma 1.

Da una parte i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, reduci dalla sonora sconfitta 4-0 contro l’Inter che ha fatto seguito al pareggio sempre a San Siro contro il Milan, devono tornare al successo. Lo scopo è quello di ottenere il bottino pieno per operare il sorpasso in classifica sugli emiliani e prepararsi al meglio alla gara degli ottavi di finale di Europa League contro lo Sporting CP. Dall’altra parte i rossoblu di Thiago Motta, che invece hanno aperto una striscia di cinque vittorie di fila iniziata con il Sassuolo e proseguita con Lecce, Fiorentina, Lazio e Verona, sognano il colpaccio per blindare la quarta piazza e proseguire la cavalcata Champions. La partita sarà trasmessa in tv, su smartphone e tablet in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata i felsinei hanno avuto la meglio con il risultato di 1-0 grazie al gol siglato da Ferguson nel finale. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra Atalanta e Bologna live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Atalanta-Bologna

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. All. Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Thiago Motta

CLASSIFICA SERIE A:

CLASSIFICA Inter* punti 69, Juventus* 57, Milan 56, Bologna* 48, Roma 47, Atalanta* 46, Fiorentina 42, Lazio e Napoli* 40, Torino 37 Monza 36, Genoa* 33, Empoli e Lecce 25, Udinese e Frosinone 24, Verona e Cagliari 23, Sassuolo 20, Salernitana 14.

*una partita in meno