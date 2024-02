Chiesa ceduto in diretta: “La Juve ha scelto Yildiz”

L’esterno della Juventus anche ieri contro il Frosinone non ha giocato una grande gara

Prosegue il momento no di Federico Chiesa con la maglia della Juventus. L’esterno bianconero, schierato dal primo minuto nell’ultimo match contro il Frosinone, non ha ancora una volta convinto i tifosi bianconeri.

Una gara che, come raccontato da Gianluca Oddenino su TV Play durante ‘Ti Amo Calciomercato.it’, è stata accompagnata da ‘qualche fischio uscendo dal campo’. Una situazione che rende complicata la permanenza dell’attaccante a Torino: “Il rinnovo è complesso, perché non era già un rinnovo semplice quando le cose andavano bene sul campo per quanto riguarda Federico Chiesa e si è complicato ancora adesso perché con questo periodo di difficoltà realizzativa. Quindi il giocatore, ma soprattutto la Juventus, stanno facendo delle riflessioni, anche perché si parlava di prolungamento a cifre molto elevate. Vista anche la situazione generale della Juventus a livello di bilanci, c’è ancora una fase di stallo”.

Secondo il giornalista di ‘La Stampa’, la cessione potrebbe diventare un’opzione concreta entro fine stagione: “Chiaramente la scadenza nel 2025 fa sì che ci sia fretta di trovare una soluzione. Può anche rinnovare il contratto ma calmando le richieste o comunque rimanendo sulle cifre attuali o al massimo qualcosina in più. Oppure l’avventura di Chiesa alla Juve potrebbe finire, ma con il club che cercherà di cederlo in estate per rientrare dell’investimento fatto quando fu preso dalla Fiorentina, quindi non perderlo a parametro zero”.

Calciomercato Juve, sirene inglesi su Chiesa: “Liverpool e Newcastle”.

Come raccontato da Oddenino, sul futuro di Chiesa sono attenti soprattutto due club inglesi.

Queste le indiscrezioni riportate dal cronista: “Dalla Premier sono sempre stati interessati a Chiesa già dal momento in cui le cose andavano decisamente bene, forse avevano negli occhi ancora quello che aveva fatto all’Europeo. Oltre al Liverpool anche il Newcastle. Magari il prossimo Europeo potrebbe nuovamente aiutare Chiesa a mettersi in mostra, anche perché in questo momento in cui non solo gli è difficile segnare, ma a volte anche giocare, questa situazione non aiuta né Chiesa con le sue richieste per il rinnovo, né la Juve se lo vuole cedere a certe cifre”.

Infine, la considerazione sull’orientamento della Juve in attacco: “Yildiz è il talento che sta maggiormente convincendo e su cui la Juventus ha deciso di puntare con forza, anche a costo di sacrificare Soulé, che è un giocatore che ha mercato grazie allo spazio che ha trovato a Frosinone, ma ci sono già diversi club inglesi che hanno bussato offrendo alcune decine di milioni. La Juventus sa che dovrà fare qualche sacrificio sul mercato, che possa essere Chiesa o lo stesso Soulé, magari lo stesso Bremer, per cui potrebbero arrivare offerte importanti. Però è più probabile che rientri anche lui tra gli intoccabili visto quello che sta facendo in questa stagione. L’incedibile forte però ora è solo Yildiz“.