Sassuolo, Dionisi ci mette la faccia sul futuro: “Non sono nato ieri”

Al termine di Sassuolo-Empoli, parla Alessio Dionisi, tecnico dei neroverdi: posizione sempre più in discussione

Esito rocambolesco per Sassuolo-Empoli, con i toscani che passano 3-2 nel finale, dopo essere stati rimontati due volte. Sconfitta pesante per i neroverdi che iniziano a vedere le streghe, squadra emiliana che rimane al terzultimo posto e la posizione di Dionisi in panchina inizia a traballare.

Amareggiato ma piuttosto lucido nell’analisi, il tecnico del Sassuolo, che a fine gara a ‘DAZN’ ha dichiarato: “Fa male perdere una partita così, in maniera inattesa per come stava andando il finale. Ma dobbiamo metterci la faccia e capire che dobbiamo venire fuori da questo momento con un atteggiamento più aggressivo dal primo minuto. Non va bene quello che abbiamo concesso, dobbiamo capire che ora per noi è un campionato diverso, dove gli episodi spostano tanto per noi e per gli altri. La voglia non manca, abbiamo calciato tanto verso la porta, ma abbiamo preso tre gol, di sicuro potevamo fare di più anche se avevamo ripreso la partita due volte. Siamo distratti e imprecisi nelle due aree, sta succedendo da un po’, è lì che dobbiamo lavorare meglio perché lì si prende o si segnano i gol. Tanti momenti possono determinare le partite, dobbiamo mettercelo in testa. Non possiamo essere spettatori del nostro destino. Abbiamo perso la prima di quattordici finali per salvarci, ora dovremo riscattarci. Il futuro? So come allenatore che è il momento di prendersi le proprie responsabilità, non sono nato ieri. Siamo tutti uniti, ma certe valutazioni non devo farle io”.