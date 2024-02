Il calendario non va giù a Gasperini: “Non è normale”

Alla vigilia di Milan-Atalanta parla Gian Piero Gasperini e va all’attacco del calendario: le accuse del tecnico nerazzurro

Un vero e proprio tour de force attende l’Atalanta nelle prossime settimane. A partire da domani sera, quando andrà in scena lo scontro diretto contro il Milan, i bergamaschi saranno chiamati a partite ogni tre giorni, ben sette in tre settimane.

Una situazione venutasi a creare dopo il rinvio della partita di gennaio contro l’Inter a causa dell’impegno in Supercoppa della formazione di Inzaghi. Proprio su questo si è soffermato Gasperini nella conferenza stampa odierna, andando all’attacco: “Il pasticcio si è creato con le partite della Supercoppa, non è una cosa di oggi. Per noi era già evidente visto che eravamo già qualificati (agli ottavi di Europa League, ndr). Non possiamo cambiare nulla – dice il tecnico dell’Atalanta – non è qualcosa che posso cambiare, serve adattarci”.

Gasperini quindi continua: “Serve affrontare una gara alla volta, non è una cosa normale”. Poi l’attacco: “Se fosse successo a qualche altra squadra – le parole dell’allenatore dell’Atalanta – chissà quali polemiche sarebbero venute fuori”.

Milan-Atalanta, Gasperini e il calendario: “Abbiamo un vantaggio”

Gasperini lancia quindi una frecciata per questo ingorgo che arriva in un momento decisivo della stagione.

“In questo calendario non possiamo sprecare energie su quali saranno le partite. Noi avremo sempre un vantaggio: se vinciamo, siamo contento per la partita successiva, se va male non avremo tempo per disperarci”.

E sul Milan e de Ketelaere: “Il Milan ha eccellenze in alcuni ruoli, come a sinistra, ma questo non toglie nulla agli altri. È una squadra di altissimo livello. In questo momento abbiamo il miglior de Ketelaere. Ha ancora margini di crescita ma la strada è quella giusta”.