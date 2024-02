Caos Napoli, ecco Calzona. E su De Laurentiis: “La tattica è cambiare allenatore ogni tre mesi”

Rivoluzione in casa Napoli nella giornata di ieri. In seguito al pareggio interno contro il Genoa, Aurelio De Laurentiis ha scelto di esonerare Walter Mazzarri e portare in panchina Francesco Calzona, ex vice di Maurizio Sarri

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis sta vivendo una delle stagioni peggiori della gestione del suo eccentrico presidente. Gli azzurri, campioni d’Italia in carica, hanno raggiunto l’apice proprio con la vittoria dello Scudetto con Luciano Spalletti in panchina e, nell’ultima finestra di calciomercato, hanno portato a Castel Volturno Rudi Garcia.

L’ex allenatore della Roma non è riuscito però a farsi amare dal pubblico partenopeo e, senza risultati sfavillanti, è stato sostituito da Walter Mazzarri. Il tecnico toscano, fermo da diverso tempo, ha avuto diverse difficoltà e, nei numeri, ha fatto molto peggio del francese tanto da essere mandato via, ovviamente con il maggior rispetto possibile, da Aurelio De Laurentiis che, per quest’ultima parte di stagione, ha scelto per un profilo che Napoli la conosce benissimo: stiamo parlando di Francesco Calzona. L’ex vice di Sarri, presente nello staff anche della prima stagione di Spalletti, è quindi il nuovo head coach dei campioni d’Italia in carica: andiamo a vedere le reazioni social.

Napoli, le reazioni social alle scelte di De Laurentiis

Sui social, molti tifosi del Napoli hanno commentato le scelte di Aurelio De Laurentiis. C’è chi, per esempio, ha affermato: “La tattica di De Laurentiis è cambiare allenatore ogni 3 mesi perché almeno la prima la vince sempre“. Un po’ di ironia che non guasta mai, ma c’è anche chi ha commentato così la situazione legata alla panchina del Napoli e alle scelte del suo presidente: “De Laurentiis ha le sue colpe, ha sbagliato e può succedere, ma ha anche dimostrato che vuole fare il possibile per rimediare ai suoi errori. Purtroppo l’andazzo era evidente dalla scorsa estate, ma io di Calzona sono davvero fiducioso. Non è mai servito il grande nome“.

E anche: “A febbraio, alla vigilia del Barcellona e ripeto Barcellona, non so se mi spiego, è difficile e lo sarebbe stato comunque. Poi hai solo 3 mesi. Non è che Calzona o Sinatti sono dei maghi e possono fare magie. Scelte che andavano fatte in estate e lo sa bene pure De Laurentiis“.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET

A febbraio, alla vigilia del Barcellona e ripeto Barcellona, non so se mi spiego, è difficile e lo sarebbe stato comunque. Poi hai solo 3 mesi. Non è che Calzona o Sinatti sono dei maghi e possono fare magie. Scelte che andavano fatte in estate e lo sa bene pure De Laurentiis. — Cristina Napul3 🏆 (@1926_cri) February 20, 2024

#DeLaurentiis ha le sue colpe, ha sbagliato e può succedere, ma ha anche dimostrato che vuole fare il possibile per rimediare ai suoi errori. Purtroppo l'andazzo era evidente dalla scorsa estate, ma io di #Calzona sono davvero fiducioso. Non è mai servito il grande nome. — Marcello Fusco (@Marcello_Fsc) February 20, 2024

La tattica di De Laurentiis è cambiare allenatore ogni 3 mesi perché almeno la prima la vince sempre. E quante ne sai. pic.twitter.com/o5bCl8s21c — Cristina Napul3 🏆 (@1926_cri) February 20, 2024