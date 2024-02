Cairo contro le big: “Juve, Inter e Milan come una super leghina” | VIDEO CM.IT

Il presidente del Torino dopo l’Assemblea di Lega nella quale è stata bocciata la riforma del campionato di Serie A. “L’incontro in FIGC non è stato ben visto”

Bocciata la riforma della Serie A da 20 a 18 squadre. 4 i voti a favore, ovviamente quelli delle big Inter, Juve, Milan e Roma; 16 quelli contrari. “La maggioranza è stata schiacciante sul format e sul diritto d’intesa”, ha detto Urbano Cairo, presidente del Torino, ai cronisti presenti fuori la Lega.

Cairo ha attaccato le big che, nei giorni scorsi, hanno incontrato in segreto Gravina: “Inter, Juventus e Milan hanno avuto un comportamento sbagliato – le sue parole raccolte dall’inviato di Calciomercato.it – L’incontro in FIGC non è stato ben visto in assemblea. È sembrata una super leghina quella che hanno voluto fare. Se è vero che abbiamo chiesto le dimissioni di Marotta? Oggi non se n’è parlato – ha risposto il numero uno granata – ma chi ci rappresenta in Federcalcio deve rappresentare gli interessi, il diritto e le idee di tutta la Serie A”.