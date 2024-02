Davide Nicola, avvio sprint e numeri da salvezza: solo un allenatore ha fatto meglio

Davide Nicola da quando si è seduto sulla panchina dell’Empoli sta ottenendo buoni risultati: i numeri dei toscani gli sorridono.

Non è stata un’annata facile per l’Empoli: complice un avvio di annata non ottimale, condito dal doppio esonero prima di Zanetti e poi di Andreazzoli, la squadra al momento si trova in piena zona retrocessione ma con ottime possibilità di lottare per mantenere la Serie A e giocare nella massima serie italiana anche l’anno prossimo.

Non sarà facile, soprattutto per via del fatto che dietro la Salernitana sta spingendo e, fattore non marginale, anche le squadre là davanti non sembrano intenzionate a fare sconti. Per questo motivo, quindi, non sarà affatto facile per Davide Nicola provare a compiere quello che, adesso, sembra essere un vero e proprio miracolo sportivo.

Empoli, i numeri con Nicola sorridono ai toscani

I numeri, però, al momento sorridono al tecnico dei biancoazzurri: quattro punti in due partite, infatti, sono un gran bel bottino, soprattutto il punto conquistato contro la Juventus di Allegri, lanciata a tutta birra nella battaglia Scudetto contro l’Inter. Insomma, le premesse buone ci sono tutte e, come del resto è anche normale che sia, sperare non costa nulla. Una cosa, però, è certa: il duro lavoro paga sempre, alla lunga, e questo un tecnico esperto e competente come Nicola lo sa bene.

Un inizio davvero eccezionale per lui quindi sulla panchina dell’Empoli, che non iniziava così bene da quando sulla panchina dei toscani sedeva Beppe Iachini, ma si sta parlando del periodo che va dal novembre al dicembre 2018.

L’Empoli, quindi, si candida ad essere, forse, la più grande sorpresa tra le provinciali di questo campionato: guai, quindi, a darla per vinta.