Calciomercato Roma, UFFICIALE: ecco Angelino

Roma, arriva l’ufficialità: Angelino è un nuovo giocatore giallorosso

Ora è ufficiale: Angelino è un nuovo giocatore della Roma. Il contratto del giocatore spagnolo è stato depositato.

L’ufficialità è arrivata proprio dal sito della Lega di Serie A, che ha annunciato come tra i contratti depositati ci sia anche quello del mancino spagnolo, che approda nella capitale a titolo temporaneo. Vi avevamo raccontato come il giocatore iberico sarebbe approdato in giallorosso con la formula del prestito con un riscatto fissato attorno ai 5 milioni di euro.

Nuova avventura dunque per il classe 1997, di proprietà del Lipsia, che lascia il Galatasaray dopo sei mesi per approdare nella capitale. Ora sarà a disposizione di De Rossi per la seconda parte di stagione.