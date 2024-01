Serie A, la cronaca di Genoa-Lecce 2-1

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra il Genoa di Gilardino e il Lecce di D’Aversa in tempo reale

Il Genoa ospita il Lecce a Marassi nel lunch match domenicale valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, terzo turno del girone di ritorno. Uno scontro diretto in chiave salvezza tra due squadre che vivono un periodo di forma diametralmente opposto che sarà diretto dall’arbitro Pairetto della sezione di Nichelino.

Reduci dalla vittoria in trasferta contro la Salernitana che ha portato a sei i risultati utili consecutivi, i rossoblu di Alberto Gilardino puntano ad allungare la striscia positiva. Privi degli squalificati Badelj e Frendrup a centrocampo, i liguri vogliono allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione. Per quanto riguarda i giallorossi di Roberto D’Aversa, che invece vengono dalle sconfitte contro Juventus e Lazio, l’obiettivo è quello di uscire dalla crisi che li ha visti conquistare un solo punto nelle ultime cinque uscite. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su smartphone e tablet sulla app di Dazn. All’andata i salentini si sono imposti con il risultato di 1-0 grazie al gol messo a segno da Oudin. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Ferraris’ tra Genoa e Lecce live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Genoa-Lecce

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vazquez; De Winter, Thorsby, Strootman, Malinovskyi, Spence; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone. All. D’Aversa

CLASSIFICA SERIE A: Juventus** 53 punti; Inter* 51; Milan** 46; Atalanta 36; Fiorentina* 34; Lazio* e Bologna** 33; Roma 32; Napoli* e Torino** 31; Genoa e Monza 25; Frosinone 22; Lecce 21; Sassuolo* 19; Udinese** e Cagliari** 18; Verona e Empoli** 17; Salernitana 12

*una partita in meno

**una partita in più