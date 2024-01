Problema gol, soluzione Balotelli: l’indizio che lo avvicina alla Serie A

Una squadra di Serie A ha alcune difficoltà in attacco: la soluzione potrebbe essere Balotelli? L’indizio che lo riporta in Italia.

L’Empoli quest’anno sta vivendo una stagione difficile sotto il profilo realizzativo: soltanto dieci reti realizzate in diciannove partite. Un magro bottino che ha relegato la compagine di Andreazzoli al penultimo posto in classifica ed in piena zona retrocessione, sebbene la salvezza sia lì a portata di mano, soltanto due punti. Il problema principale che il tecnico dei toscani dovrà necessariamente risolvere in questa seconda parte di annata dovrà essere l’attacco.

Contro il Verona, in tal senso, sarà una vera e propria sfida per non retrocedere, tuttavia i dati relativi ai gol in trasferta: soltanto cinque, il peggior dato di tutta la Serie A. Dall’altra parte, invece, l’Hellas in casa ha messo a segno soltanto nove reti, al penultimo posto in questa classifica dietro proprio ai biancoazzurri, che ne hanno segnate cinque.

Una soluzione per l’Empoli, in tal senso, potrebbe arrivare dal mercato. Una soluzione, sebbene al momento si tratti soltanto di una grande suggestione, potrebbe portare al nome di Mario Balotelli. C’è un indizio, infatti, che lo riporterebbe in in Italia.

Balotelli torna in Serie A? L’indizio

Se dovessimo pensare ad una squadra che necessita più di tutte le altre dei gol di Super Mario, l’Empoli potrebbe essere la prima della lista. Il ragazzo classe 1990, infatti, dopo l’infortunio, è in uscita dall’Adana, in Turchia, ed in tal senso un suo ritorno in Serie A potrebbe essere più vicino che mai.

L’indizio più importante arriva però dai bookmaker: la quota relativa al suo addio a gennaio all’Adana Demirspor è crollato a picco, su Sisal ad esempio è dato a 3.50. Un dato interessante che, sebbene non abbia ancora nulla di concreto, lascia presagire quanto gli addetti ai lavori credano in un suo cambio di maglia in questo mercato invernale.