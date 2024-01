Mazzarri: “Sembrava una partita stregata. Il mio Napoli deve esser più cinico”

Mazzarri in conferenza: “Ho avuto paura, abbiamo recuperato la voglia di non mollare mai fino al fine della gara”

Contava vincere. “I ragazzi sono stati bravi, si poteva far gol prima, ma visto tutto quello che ci sta succedendo sono stati bravi. Ho visto delle buone trame, abbiamo fatto un possesso palla esagerato. Ma, non abbiamo fatto niente, dobbiamo trovare il gol prima”

Vittoria scintilla? “Col Monza abbiamo creato anche di più. Dobbiamo esser cinici e concreti sotto porta. Abbiamo ritrovato dei meccanismi che sembravano esser stati persi a Torino. Il recupero immediato ha funzionato bene come lo scorso anno”.

Paura di non riuscire a vincere? “Sembrava un’altra partita stregata, sembrava che continuasse la serie nera. Abbiamo fatto tante occasioni, sembrava continuasse il destino negativo. Questi giorni fatti assieme ci hanno aiutato nella mentalità. Non bisogna mollare mai, crederci fino alla fine. Un principio un po’ perso”.

Mazzarri: “Benefici del ritiro ci sono. Cajuste? Non torna presto”

Zielinski e Cajuste? “Me lo diranno lui ed il medico su Zielinski. Cajuste è stato un infortunio muscolare, è una cosa negativa. E’ migliorato dal punto di vista della concentrazione, dell’esser reattivo su ogni palla. Non sarà con noi per un po’”

Un’altra storia nel girone di ritorno? “Abbiamo pagato la preparazione nelle prime due settimane. Proprio per cercare di rimetterli in una certa condizione, i benefici si sono visti in questa settimana, in questa partita. Ho visto una squadra che è durata 97 minuti, sono contento. Abbiamo migliorato la condizione, la gamba”