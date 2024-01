Allegri-Inter, tutto vero: la rivelazione di Marotta

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato prima della sfida al Monza: la rivelazione su Allegri

L’Inter scende in campo questa sera contro il Monza per provare a tenere a distanza la Juventus, impegnata martedì contro il Sassuolo.

Prima del match, l’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta ha parlato a ‘Sky’ affrontando diversi argomenti, dalla sfida scudetto al mercato, passando per gli approcci per portare Allegri all’Inter.

Si parte dalla sfida scudetto: “È una fase interlocutoria, essere lepre o calciatore cambia poco attualmente. L’obiettivo dell’Inter, per storia e palmares, deve essere provare a vincere e competizioni a cui partecipa. La squadra non deve sentirsi inferiore a nessuno: è il nostro dogma. Se poi vincerà un’altra le faremo i complimenti, ma lotteremo fino alla fine”.

Per farlo un occhio è sempre rivolto al mercato, anche se Marotta esclude interventi nel reparto avanzato: “Siamo l’attacco più prolifico: abbiamo segnato 48 gol con il contributo di tutta la squadra. L’assetto offensivo ci fornisce garanzie per il resto della stagione: siamo convinti di avere un attacco di alto livello”.

Su Zielinski, invece, Marotta prova il dribbling: “Il mercato è sempre attivo e tutti noi siamo attenti ad eventuali opportunità. Da gennaio si possono chiamare i giocatori svincolati e vogliamo farlo anche noi, ma siamo lontani dal dire che c’è un accordo”.

Inter, Marotta conferma: “Contattammo Allegri”

Si torna a parlare della Juventus e di Allegri: “La Juve ha un bel reverendo, ha inculcato una bella mentalità. Anche noi l’abbiamo, ma loro rischiano di essere sempre competitivi. Per noi deve essere uno stimolo: i giornalisti parlano dello scontro diretto di febbraio, ma si può scivolare anche in partite con squadre di province. Non credo che Inter-Juve deciderà il campionato”.

Infine, su Allegri: “Cercato quando andò via Conte? Quando un tecnico va via, si contattano i tecnici liberi. Lo chiamammo perché era libero, come Inzaghi. Ora, con tutto il rispetto per Allegri, siamo contenti e fieri della scelta”.