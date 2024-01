Salta l’affare con la Roma, dalla Juventus al rossonero

I dirigenti rossoneri ci provano: Alex Sandro è il piano B se dovesse saltare l’assalto all’obiettivo principale

No, forse sì, magari. Il mercato della Juventus resta ancora un’incognita con frenate ed accelerazione legate anche alle uscite.

Sono le cessioni l’elemento fondamentale per poter far decollare gli acquisti. È successo così per Djalo, ormai promesso sposo bianconero, destinato ad arrivare già a gennaio grazie all’addio di Ranocchia, vicino al Palermo. Così accadrà anche per altri eventuali arrivi: prima servirà fare spazio in rosa e incassare soldi freschi che potrebbero poi essere così investiti in nuovi arrivi.

Proprio sul fronte cessioni negli ultimi giorni si è parlato molto di Kean, corteggiato tra le altre da Sassuolo, Fiorentina e Monza, ma anche di Iling Junior e di Kostic, con quest’ultimo ambito in Arabia Saudita. Un’altra possibile uscita è legata ad un viaggio in Italia che i dirigenti del Flamengo hanno intenzione di fare in questi giorni: Alex Sandro.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro al Flamengo: missione brasiliana

Secondo quanto riportato dal programma ‘Olho no Lance’, i dirigenti del Flamengo hanno in programma nei prossimi un viaggio in Europa per definire alcune operazioni di mercato. Tra le priorità c’è anche quella di un terzino sinistro con Matias Vina come primo obiettivo.

Non dovesse essere possibile però arrivare al calciatore di proprietà della Roma, ma in prestito al Sassuolo, ecco che i rossoneri virerebbero su Alex Sandro, individuato come piano B dal club di Rio De Janeiro. L’ex Porto è in scadenza di contratto a fine stagione e non può certo definirsi come uno degli insostituibili di Allegri.

Appena sei le presenze in stagione, anche a causa dell’infortunio al bicipite femorale avuto a settembre, e la consapevolezza di essere alla fine della sua avventura in bianconero. Ecco perché in caso di offerta, il suo addio non sarebbe poi così sorprendente e potrebbe garantire un piccolo tesoretto da sfruttare poi eventualmente in entrata.