Rottura definitiva con lo spogliatoio, addio ormai inevitabile: doppio indizio

Scenari di calciomercato roventi in vista, rottura conclamata tra il giocatore e il club: vuole l’addio, ecco cosa ha fatto

Il calciomercato di gennaio sta entrando nel vivo, continui aggiornamenti sulle trattative in corso e colpi di scena che come sempre non mancano. Anche in una sessione dove sarà difficile vedere grandissime operazioni per la particolare congiuntura economica.

Dirigenti al lavoro in maniera febbrile per mettere a segno i rinforzi necessari, tante le dinamiche da contemperare tra cui i rapporti tra club, giocatori e agenti. E non è raro assistere a rotture improvvise che possono cambiare gli scenari in un lampo. Un vecchio protagonista della Serie A, da questo punto di vista, ha deciso di sbattere i pugni e forzare la situazione.

Matic-Rennes, siamo al capolinea: il serbo dice basta, indizi per l’addio

Dopo l’esperienza vissuta alla Roma, Nemanja Matic si era trasferito, in estate, al Rennes. In Francia, però, per il serbo le cose non sono andate benissimo. Titolare inamovibile, sì, ma in una squadra che sta facendo molta fatica in campionato, attualmente al decimo posto, staccata dalle prime posizioni e con solo cinque lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.

Il 35enne ha manifestato di recente dei malumori che sono esplosi definitivamente e intende cambiare aria. Secondo ‘Actu Foot’, noto portale francese, la rottura sarebbe insanabile, al punto che avrebbe già svuotato il suo armadietto, dopo aver abbandonato la chat Whatsapp di gruppo della squadra. Situazione ad alta tensione, con il Rennes che non intende rendere semplice il suo addio. Già rispedite al mittente due offerte da parte del Lione.