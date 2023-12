Serie A, stangata UFFICIALE: curva chiusa per due giornate

Stangata del Giudice Sportivo dopo l’ultimo turno di Serie A: il comunicato con le decisioni sulla curva e gli altri squalificati

La 17esima giornata di campionato si è appena chiusa con alcune partite emozionanti e discusse, come in ogni turno di Serie A. Al Dall’Ara il bello spettacolo tra Bologna e Atalanta con i rossoblù ancora vittoriosi e sempre più sorprendenti, a Frosinone la squadra di Di Francesco che gioca bene ma deve cedere il passo al gol di Vlahovic nel finale.

E ovviamente Roma-Napoli di ieri sera in cui è successo di tutto con 12 ammoniti e 2 espulsi, in un big match che ha reso la corsa Champions ancora più emozionante e la classifica più corta. Ma anche episodi deprecabili, come quelli al Bentegodi in Verona-Cagliari nei confronti del giocatore dei sardi Makoumbou, poi anche espulso. In questi minuti è arrivato il comunicato del Giudice Sportivo con tutte le sanzioni. Per questa vicenda è stata infatti squalificata, quindi chiusa, la curva dell’Hellas per due partite, quella del 30 dicembre con la Salernitana e del 13 gennaio con l’Empoli. Revocata quindi la pena inflitta a giugno che era stata sospesa per un anno. Con questo episodio scatterà la chiusura effettiva della curva. Sugli altri squalificati, due giornate a Banda del Lecce per il ‘vaffa’ all’arbitro durante il match con l’Inter, una giornata invece a Osimhen e Politano, a Makoumbou e Fiorillo. Out per un turno anche chi, da diffidato, è stato ammonito: Cambiaso, Duda, Pablo Marì e Pongracic.

Questo il comunicato ufficiale: “Il Giudice sportivo, considerato che, al 7° del secondo tempo, sono stati intonati cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della Soc. Cagliari; considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale, posizionati in varie parti dell’impianto, riportavano, nella loro relazione, che tali cori venivano intonati da circa 1.000 dei 1.900 sostenitori della Soc, Hellas Verona occupanti il settore denominato “Curva Sud Inferiore” considerato che, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell’art. 28 comma 4 CGS, ai fini della punibilità degli stessi; delibera di sanzionare la Soc. Hellas Verona con l’obbligo di disputare due gare con il settore denominato “Curva Sud Inferiore” privo di spettatori, e di revocare la sospensione della pena comminata con C.U. n. 246 del 13 giugno 2023 così come previsto dall’art. 28 comma 7 CGS”.

Multate poi anche a Lazio, Juventus, Verona e Roma. Sui giallorossi: “Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 26° del primo tempo, intonato ripetutamente cori beceri nei confronti della tifoseria della squadra avversaria”.