Fiorentina, Italiano sorride a metà prima del Monza: due assenze pesanti e due rientri

Italiano a poche ore dalla gara con il Monza sorride a metà: due ritorni importanti e due assenze che pesano nella sua Fiorentina.

Sorride a metà Vincenzo Italiano in vista della gara, sulla carta molto complicata, contro il Monza di Raffaele Palladino all’U-Power Stadium. Il tecnico della Fiorentina, che prova a distanziare il Napoli di Mazzarri per avere accesso alla zona che porterà all’Europa, deve fare i conti con due defezioni davvero molto importanti, ma allo stesso tempo può sorridere: due elementi chiave della sua squadra tornano a disposizione.

Ecco allora che per un Bonaventura e Martinez Quarta che non riescono a recuperare dai rispettivi infortuni, ci sono Duncan e Arthur che tornano a disposizione del tecnico: per loro potrebbe esserci una buona possibilità di partire dal primo minuto.

Fiorentina, rientrano Duncan e Arthur contro il Monza

La Fiorentina può tornare a sorridere, con Vincenzo Italiano che recupera due giocatori molto importanti, soprattutto l’ex giocatore della Juventus, che ormai è centrale nella manovra dei gigliati.

Per quanto concerne i due assenti, se per Bonaventura il problema al piede richiederà ancora un po’ di tempo prima di essere risolto, dall’altra parte per Martinez Quarta il tutto dovrebbe risolversi in un lasso di tempo molto breve, essendo soltanto influenzato.

Per i due rientranti, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe esserci spazio tra i titolari nel 4-2-3-1 dei toscani, davanti alla difesa, in una sfida ostica contro una delle squadre rilevazione dell’anno, insieme al Bologna, che naviga verso una salvezza molto tranquilla grazie all’ottimo lavoro in estate della dirigenza e, soprattutto, di Palladino insieme ai suoi calciatori.