Rigore tolto e gialli pesantissimi: saltano Inter e Juventus

Accesa la gara del ‘Via del Mare’ tra Lecce e Frosinone valevole per la sedecesima giornata di Serie A

Al ‘Via del Mare’, dove si sta disputando Lecce-Frosinone, è già successo di tutto. O quasi. Padroni di casa subito in vantaggio con Piccoli, ma ‘grazie’ soprattutto al portiere dei ciociari Turati che prima sbaglia un passaggio in uscita regalando palla ai salentini; poi si fa infinocchiare sul proprio palo dall’attaccante della squadra di D’Aversa.

Poco dopo viene fischiato un calcio di rigore agli ospiti: contatto in area pugliese tra Gendrey e Brescianini, per Zufferli è rigore.

L’arbitro viene però chiamato dal Var, dove c’è Mazzoleni, a rivedere l’episodio. In effetti Gendrey non commette alcun fallo su Brescianini, piuttosto è il contrario. Zufferli cambia per forza di cose opinione togliendo il penalty al Frosinone.

Prima del dietrofront furiose proteste da parte della panchina leccese, a farne le spese il tecnico D’Aversa il quale viene sanzionato con un giallo. Era diffidato, per cui non sarà in panchina sabato prossimo al ‘Meazza’ contro l’Inter. Dopo, invece, ha protestato veemente Okoli. Giallo anche per lui. Pure il difensore del Frosinone era diffidato, quindi salterà per squalifica il match casalingo con la Juventus di scena sempre sabato 23.