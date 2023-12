Tris Roma contro lo Sheriff, la Viola passa da prima in Conference

Serata a tinte europee per Roma e Fiorentina tra Europa League e Conference, partita in controllo per i giallorossi contro lo Sheriff mentre i viola passano il turno da prima della classe ai danni del Ferencvaros

Sia Roma che Fiorentina giocano in contemporanea le ultime due partite dei rispettivi percorsi nella fase a gironi di Europa League e Conference, seppure con obiettivi leggermente diversi. Entrambe le realtà italiane partono infatti con la certezza in mano di aver conquistato la qualificazione al turno successivo di eliminazione diretta ma per i giallorossi la sfida contro lo Sheriff è decisamente più alla portata.

La formazione di José Mourinho ha infatti iniziato la sfida con grande determinazione e un senso di totale controllo, spingendo molto in avanti e detenendo in pugno il possesso del pallone. Dopo appena 11′ minuti di gioco è giunta la rete del vantaggio giallorosso ad opera del solito Romelu Lukaku, a cui è seguita poi al 32′ quella dello sblocco personale di Andrea Belotti. Anche nel secondo tempo non ci sono stati guizzi o pericoli particolari dalla formazione ospite sempre più ultima nel girone, così la Roma ha potuto chiudere con la rete dell’esordiente Pisilli al 93′ una vittoria in sicurezza e blindare il secondo posto nel girone di Europa League alle spalle dell’impeccabile Slavia Praga.

Roma-Sheriff 3-0 e Ferencvaros-Fiorentina 1-1: i tabellini dei match

Partita più complicata sulla carta per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, costretta a subire una buona pressione da parte della formazione ungherese di casa del Ferencvaros per tutta la durata della prima frazione di gioco nonostante gli svariati tentativi di sblocco del risultato. I biancoverdi sono quindi passati in vantaggio al 48′ del secondo tempo ad opera di Zachariassen, prima di subire poi la rete del pareggio del solito Luca Ranieri al 73′. Punti equamente spartiti tra le due duellanti e pareggio che favorisce la ‘Viola’ come prima del girone per una differenza di punti davvero minima nel girone.

ROMA-SHERIFF 3-0

11′ Lukaku, 32′ Belotti, 93′ Pisilli

FERENCVAROS-FIORENTINA 1-1

48′ Zachariassen, 73′ Ranieri