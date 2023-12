DIRETTA Europa League, Rakow-Atalanta: segui la cronaca LIVE

Inutile ai fini della classifica per i bergamaschi, Rakow-Atalanta è invece decisiva per la qualificazione in Conference League dei padroni di casa

Reduce dalla pirotecnica vittoria in casa contro il Milan, l’Atalanta gioca questa sera l’ultima partita della fase a gironi di Europa League. Già sicura del primo posto e dell’accesso diretto agli ottavi di finale, la Dea non ha nulla da chiedere a questa partita, a differenza del Rakow che sogna il terzo posto e la partecipazione alla Conference.

Con la testa al campionato, Gian Piero Gasperini ha attuato un ampio turnover, lasciando a casa, tra indisponibili e scelta tecnica, ben quindici elementi della prima squadra: Musso, Djimsiti, Scalvini, Zappacosta, Ruggeri, Ederson, Koopmeiners, De Roon, Lookman e gli infortunati Bakker, Scamacca, Toloi, Palomino, Kolasinac e Toure.

I padroni di casa, dal canto loro, per conquistare il terzo posto hanno bisogno di fare più punti dello Sturm Graz. In caso di vittoria di entrambe le squadre, infatti, i polacchi dovranno recuperare lo svantaggio nella differenza reti per continuare il percorso europeo. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Rakow-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla in TV

In programma giovedì 14 dicembre alle 21, Rakow-Atalanta verrà trasmessa su DAZN e Sky, ma anche in chiaro su TV8. Ecco le probabili formazioni:

RAKOW (3-4-2-1): V. Kovacevic; Arsenic, Svarnas, Racovitan; Plavsic, Kochergin, Lederman, Sorescu; Nowak, Cebula; Zwolinski. All. Szwarga.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Hateboer, Bonfanti, Del Lungo; Holm, Adopo, Pasalic, Zortea; Miranchuk, De Ketelaere, Muriel. All. Gasperini.

CLASSIFICA GRUPPO D: Atalanta 11; Sporting 8; Sturm Graz 4; Rakow 4