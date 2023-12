Il ricorso cambia il risultato: sconfitta a tavolino e classifica ribaltata

Novità possibile dopo il ricorso presentato dal club che era uscito sconfitto dal terreno di gioco: sconfitta a tavolino e classifica ribaltata

Il Giudice sportivo dovrà presto emettere la sua sentenza e potrebbe ribaltare il risultato di campo e la classifica.

Non è finita ancora la sfida tra Italservice Pesaro-Saviatesta Mantova, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5. Sul campo la squadra di casa è uscita sconfitta 5-2, risultato a sorpresa considerato che gli ospiti navigano nelle ultime posizioni di classifica, mentre Pesaro è in piena zona playoff.

Proprio i padroni di casa al termine del match hanno deciso di presentare reclamo e ora potrebbero vedersi assegnata la vittoria a tavolino. Il giudice sportivo fisserà l’udienza già mercoledì, quando si sarà anche con precisione il motivo del ricorso, e a quel punto Mantova avrà la possibilità di presentare tutta la documentazione utile per difendersi.

Ricorso e sconfitta a tavolino: cosa sta succedendo

Al momento, come detto, non si conoscono ancora nel dettaglio i motivi che hanno portato la Italservice Pesaro a presentare il reclamo per la partita disputata (e persa) contro la Saviatesta Mantova.

Se ne saprà di più mercoledì, quando verrà fissata anche l’udienza che dovrà decidere poi in merito al risultato dell’incontro. A quanto pare, riferisce ‘mantovauno.it’, alla base del reclamo ci sarebbe un’irregolarità nella presentazione della distinta.

Dovesse essere verificata, per Mantova potrebbe arrivare la sconfitta a tavolino con tre punti in meno in classifica e una situazione sempre più compromessa. Al contrario Pesaro, potrebbe scalare ulteriori posizioni: vedremo quindi chi avrà ragione.