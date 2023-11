Furia totale all’intervallo: “Stai zitto”

Si sta giocando oggi pomeriggio la sfida tra Rennes e Lione in Ligue 1. Scintille per il grande ex della gara: Bruno Genesio

Sfida da ex ricca di tensione quella che sta vivendo in questa domenica pomeriggio Bruno Genesio, ex calciatore e poi anche allenatore del Lione.

Il francese classe 1966 oggi è alla guida del Rennes e sta vivendo un’annata non semplice con risultato troppo altalenanti ed una situazione di classifica piuttosto deficitaria. Quella di oggi in casa era quindi una gara ricca di motivazioni per i rossoneri e soprattutto per lo stesso Genesio che ospita da ex proprio il Lione.

Rennes-Lione, alta tensione per Genesio: ex nervosissimo

Il tecnico transalpino ha fatto le giovanili all’OL prima di giocare in prima squadra dal 1985 al 1993 per poi tornare nell’annata 94/95. Dal 2011 al 2015 Genesio è stato quindi vice allenatore prima di dirigere in prima persona il Lione dal 2015 al 2019.

Forte quindi il legame di Genesio con il club della sua città, motivo per cui fa strano vederlo così nervoso come in occasione della gara odierna. Nell’intervallo di Rennes-Lione il tecnico classe 1966 non è riuscito a contenere la rabbia. Secondo ‘Canal+’, Genesio ha inveito contro Francesco Vaccariello, assistente di Fabio Grosso: “Stai zitto, tu non appartieni a questo posto! Hai capito? Non sei a Lione”.

Poco prima dell’intervallo, Genesio aveva avuto un litigio in modo piuttosto violento con anche Rémy Vercoutre, anche lui nello staff del Lione.