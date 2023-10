Salta la panchina bianconera: l’esonero è ufficiale

Risultati deludenti e sconfitte nelle ultime uscite: l’allenatore pagare carissimo il momento negativo della squadra. Ufficiale l’esonero in panchina

Termina anzitempo l’avventura di Bruno Lage sulla panchina del Botafogo. Nelle scorse ore è infatti arrivato l’esonero del 47enne tecnico da parte del club brasiliano.

Il portoghese paga gli ultimi scarsi risultati tra campionato e coppa: “ll Botafogo informa che, per decisione del proprietario John Textor e del Dipartimento sportivo, Bruno Lage non è più l’allenatore della squadra principale – si legge nel comunicato del sodalizio bianconero – Il Botafogo vuole sottolineare la professionalità di Bruno Lage durante il periodo trascorso alla guida del club, augurando a lui e ai componenti del suo staff le migliori fortune per il futuro”. La squadra per il momento è stata affidata ad interim agli assistenti dello staff tecnico Flavio e Carli, che dirigeranno i prossimi allenamenti in vista della sfida del weekend contro il Fluminense. Una soluzione provvisoria, in attesa della scelta definitiva sul nuovo tecnico che andrà a sostituire Bruno Lage.

All’ex allenatore di Benfica e Wolverhampton non sono bastate le dieci giornate di imbattibilità di inizio stagione e ha pagato a caro prezzo il crollo della squadra nelle recenti uscite. Bruno Lage nelle scorse settimane era stato accostato alla panchina del Lione prima dell’arrivo in Francia di Fabio Grosso, con i vertici del Botafogo che in quel caso avevano bloccato la possibile partenza del portoghese dalla panchina bianconera.