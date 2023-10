Inter, colpo Champions a gennaio: ma la strada è in salita

L’Inter guarda al calciomercato di gennaio per puntare alla Champions, ma l’asticella per l’obiettivo in attacco è molto alta

Dopo la scorsa stagione, le ambizioni dell’Inter sono di livello assoluto, puntando a fare il massimo sia in campionato che in Europa. Nerazzurri che hanno preso la testa in Serie A e anche in Champions League nel loro girone, con la vittoria contro il Benfica.

Un 1-0 che va stretto alla squadra di Inzaghi per quanto visto in campo, con tantissime occasioni non concretizzate ma, alla fine, la rete di Marcus Thuram ha portato tre punti fondamentali. Si può guardare con grande fiducia al futuro prossimo, anche se in questo momento, con l’infortunio piuttosto serio di Arnautovic, la coperta è abbastanza corta là davanti. Considerando anche che Sanchez non appare in grandissima forma, si capisce come mai Marotta e i suoi collaboratori pensino a un rinforzo offensivo da portare a casa a gennaio.

Inter, un bomber in più per Inzaghi a gennaio: ma servono 20-25 milioni

In particolare, i rumours degli ultimi giorni sembrano portare verso un ritorno di fiamma, anche se non sarà facile mettere le mani su un vecchio obiettivo del mercato.

Tornano ad accendersi i riflettori su Mehdi Taremi. L’iraniano aveva già sfiorato la Serie A in estate, con il Milan che non era riuscito a concretizzare il forcing nelle ultime ore della sessione estiva. Ci aveva pensato anche l’Inter, come una delle opzioni per fare fronte al voltafaccia di Lukaku. Secondo ‘Sport’, in Spagna, tuttavia, nonostante Taremi sia in scadenza di contratto a giugno del prossimo anno il Porto non intende fare sconti e continua a chiedere tra i 20 e i 25 milioni di euro.