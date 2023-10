Inter-Benfica, Rui Costa: “Milanista e fiorentino”. Poi ‘avvisa’ Inzaghi

Le parole del Presidente del Benfica a poche ore dalla sfida di Champions League contro i nerazzurri

Manuel Rui Costa, presidente del Benfica, ha parlato a margine del pranzo Uefa con la dirigenza dell’Inter.

“Ci sarà una grande atmosfera, giochiamo a San Siro, contro una squadra forte come l’Inter e in una competizione importante come la Champions – le parole dell’ex Fiorentina e Milan raccolte dall’inviato di Calciomercato.it – Sono molto fiducioso. Non sarà una rivincita: l’Inter l’anno scorso ha passato il turno, è arrivata in finale e poteva anche vincere la coppa. Sarà una partita diversa rispetto a quella dei quarti, adesso si gioca nella fase a gironi. Noi abbiamo perso la prima partita e dobbiamo fare risultato. Derby per me? Ho vissuto dodici anni qui in Italia, quando torno è sempre speciale. Ho giocato nei rivali cittadini, ma non c’è nessun odio nei confronti dell’Inter perché rispetto sempre tutti. Però evidentemente sono milanista e fiorentino“, ha concluso Rui Costa.