Annuncio UFFICIALE, Bonucci e l’addio al calcio: “Farò l’allenatore”

Il difensore centrale dell’Union Berlino sembra avere le idee piuttosto chiare sul suo futuro

E’ iniziata da poche settimane la nuova vita calcistica di Leonardo Bonucci, per la prima volta fuori dai confini italiani. Dopo essere stato scaricato dalla Juventus, il centrale ha infatti deciso di lasciare la Serie A ed accettare la proposta dell’Union Berlino, sebbene quella tedesca non fosse l’unica offerta tra le sue mani.

Come rivelato dallo stesso Bonucci in conferenza stampa quest’oggi, in estate anche la Lazio di Maurizio Sarri aveva provato seriamente ad ingaggiarlo. Un’offerta, però, declinata dall’ex bianconero che ha preferito mettersi alla prova con una sfida forse più complicata per la diversità del calcio tedesco, ma allo stesso tempo più eccitante perché fuori dall’ordinario.

Questo il racconto del centrale italiano: “Avevo due opzioni, potevo decidere di andare alla Lazio o all’Union Berlino. A fine agosto ho scelto l’Union Berlino. Ho guardato le prime due partite di Bundesliga ed ero entusiasta di venire qui per l’atmosfera, i tifosi e la squadra. Poi ho parlato con l’allenatore e mi ha convinto ad accettare l’offerta dell’Union per vivere quella che forse sarà la mia ultima stagione“.

L’annuncio di Bonucci sul futuro: “Farò l’allenatore”

Dopo aver confermato che questa potrebbe essere effettivamente la sua ultima stagione da calciatore, Bonucci ha scavato più a fondo nei motivi che l’hanno spinto ad allontanarsi dall’Italia proprio a questo punto della sua carriera.

L’ex difensore della Juventus ha spiegato infatti di aver colto quest’opportunità per misurarsi con una realtà inevitabilmente diversa da quella italiana, nell’ottica di poter apprendere quanto più possibile così da arricchire il suo bagaglio di conoscenze. Questo perché lo stesso Bonucci vorrebbe intraprendere presto una nuova carriera, vale a dire quella di allenatore.

Questa la sua rivelazione: “Ho giocato per vent’anni in Italia e credo che questa decisione sia molto importante perché a fine carriera voglio fare l’allenatore. Penso che questa decisione mi apra la mente su diverse cose come lo stile di vita e i metodi di allenamento, cose completamente diverse in Germania rispetto all’Italia”.