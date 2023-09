“Frattesi alla Juventus”: l’annuncio in diretta che spiazza l’Inter

Dai leader di casa Juventus all’investimento sbagliato su Pogba, passando per il nome di Frattesi: Roberto Galia fa il punto

La Juventus dovrà ripartire domani sera in casa contro il Lecce dopo la brutta debacle rimediata nell’ultimo turno di Serie A contro il Sassuolo. Servirà un nuovo cambio di marcia per i bianconeri, che non potranno fallire un altro appuntamento per non perdere troppo terreno dalle prime.

Un ko quello alla corte di Berardi che ha fatto molto discutere sia per la prestazione di squadra che per alcuni gravi errori dei singoli. A tal proposito l’allenatore ed ex calciatore Roberto Galia a Calciomercato.it in diretta Twitch su TvPlay ha ammesso: “Non vedo un vero leader in questa squadra, ci sono giocatori esperti ma qualcuno che possa trascinare la squadra a livello caratteriale. Ci sono giocatori esperti ma in spogliatoio non li vedo come trascinatori, vedo più l’allenatore come trascinatore. Negli altri anni ci sono stati giocatori che hanno fatto vedere qualità sopra le righe, quest’anno forse mancano”.

Su Chiesa ha invece evidenziato: “Penso che uno debba dimostrare per ottenere un rinnovo di contratto, la Juventus pensa sia al rinnovo ma anche a quello che deve fare Chiesa”. Galia ha quindi ribadito come un calciatore debba ‘meritarsi i soldi che vuole’.

Calciomercato, Galia: “Frattesi pensavo potesse rientrare nei discorsi della Juventus”

Galia nella sua analisi non ha risparmiato neanche Paul Pogba: “Non puoi pensare al giocatore e a quello che ha fatto in passato, si sapeva che problematiche aveva avuto Pogba, sicuramente l’investimento penso sia stato sbagliato non tanto sotto l’aspetto tecnico, però ha faticato ad entrare in forma e ora ha preso questa mazzata. Vedo difficile che Pogba possa rientrare in squadra dopo tutto quello che è successo”.

Dopo aver analizzato anche il brutto errore di Gatti col Sassuolo, l’ex calciatore si è soffermato sul centrocampo della Juventus, riportando in auge un vecchio pallino come Davide Frattesi, ora all’Inter: “Per il centrocampo Frattesi l’anno scorso ha fatto un grandissimo campionato, pensavo potesse rientrare nei discorsi della Juventus”.