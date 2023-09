Serie A, Frosinone-Sassuolo 4-2 e Monza-Lecce 1-1: le cronache dei match

Calciomercato.it vi offre i match dello ‘Stirpe’ tra il Frosinone di Di Francesco e il Sassuolo di Dionisi e quello dello ‘U-Power Stadium’ tra il Monza di Palladino e il Lecce di D’Aversa in tempo reale

Il Frosinone e il Monza ricevono rispettivamente il Sassuolo e il Lecce nelle gare valide per la quarta giornata del campionato di Serie A. Due sfide tra formazioni il cui primo obiettivo è quello di centrare la salvezza che saranno dirette nell’ordine da Prontera di Bologna e da Marinelli di Tivoli.

Da un lato, allo stadio ‘Stirpe’, i neopromossi ciociari di Eusebio Di Francesco vogliono continuare a stupire dopo aver raccolto già 4 punti in classifica grazie al successo sull’Atalanta e al pareggio in trasferta con l’Udinese. Gli emiliani di Alessio Dionisi, invece, puntano a dare seguito alla vittoria ottenuta sul Verona prima della sosta per le Nazionali per operare il sorpasso in classifica proprio sui gialloblu. L’ultimo precedente tra le due squadre risale al 2018 quando i neroverdi si imposero con il risultato di 2-0 grazie ad una autorete e al gol di Berardi.

Dall’altro, allo ‘U-Power Stadium’, i brianzoli di Raffaele Palladino vanno a caccia della seconda vittoria casalinga dopo quella sull’Empoli capitata a metà tra le sconfitte con Inter e Atalanta. Mentre i salentini di Roberto D’Aversa puntano a mantenere la loro imbattibilità dopo aver sconfitto Lazio e Salernitana ed aver imposto il pareggio alla Fiorentina. Nella passata stagione i giallorossi vinsero 1-0 con un rigore in pieno recupero di Colombo che valse l’aritmetica salvezza. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta in tv, su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre i match tra Frosinone e Sassuolo e tra Monza e Lecce live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Frosinone-Sassuolo e Monza-Lecce

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Barrenechea, Mazzitelli; Soulé, Cheddira, Baez. All. Di Francesco

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi, Viña; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani; Caprari, Colombo. All. Palladino

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Banda. All. D’Aversa

CLASSIFICA SERIE A: