Maignan e Theo Hernandez non si allenano: allarme Derby dalla Francia

Il Milan attende il derby con un po’ d’ansia: preoccupano non soltanto le condizioni di Olivier Giroud, ma anche di Maignan ed Hernandez.

Sette giorni al derby di Milano, con Stefano Pioli e Simone Inzaghi che preparano una sfida già di una certa importanza, nonostante si tratti solo della quarta giornata di campionato. Milan e Inter si giocheranno infatti il primato in solitaria, chi dovesse vincere darebbe già un segnale piuttosto forte al campionato. Per entrambi i tecnici, per ora, ovviamente ranghi ridotti visti gli impegni delle nazionali. E relative preoccupazioni per eventuali problemi fisici.

Il Milan ha già registrato l’infortunio alla caviglia di Giroud, dopo le prime ore sono state escluse lesioni importanti e si proverà a capire se la distorsione sarà riassorbibile per la stracittadina. Ma i rossoneri devono monitorare con attenzione anche le condizioni di altri due giocatori di una certa importanza, ossia Mike Maignan e Theo Hernandez.

Milan, Maignan ed Hernandez non si allenano con la Francia: cosa è successo

Arrivano infatti notizie dall’allenamento odierno della Francia relativamente al portiere e al terzino sinistro, con entrambi che non hanno preso parte alla sessione.

Stando a quanto riportato da ‘RMC Sport’, Maignan ha effettuato una seduta di trattamenti non meglio specificati. Mentre Theo Hernandez ha saltato l’allenamento per un colpo al malleolo. Non dovrebbe trattarsi di niente di grave per entrambi, ma ovviamente le loro condizioni sono da monitorare costantemente e con grande attenzione, di sicuro Pioli si starà tenendo informato minuto per minuto o quasi. Difficile pensare di rinunciare a due colonne simili.