Mourinho in caduta libera: ora l’esonero prende quota

L’allenatore portoghese ha collezionato un solo punto nelle prime tre giornate di campionato giocate dalla Roma

Non è bastato un mercato esaltante, completato dall’approdo degli ultimi giorni nella Capitale di Romelu Lukaku, per correggere i vecchi difetti in casa Roma. La formazione giallorossa, nonostante l’entusiasmo che si respira tra i tifosi, non ha iniziato col piede giusto la nuova stagione.

Dopo il pareggio sofferto alla prima in campionato disputata all’Olimpico contro la Salernitana, per i ragazzi di José Mourinho sono arrivate ben due sconfitte consecutive: la prima in trasferta contro un sorprendente Verona, mentre la seconda – lo scorso venerdì – davanti ai propri tifosi contro un Milan solido. Una partita, quest’ultima, in cui la Roma – complice l’ingresso nel finale di Lukaku e l’inferiorità numerica dei rossoneri per l’espulsione rimediata da Tomori – ha chiuso comunque in crescendo sotto l’aspetto motivazionale.

Una squadra che ha dinnanzi a sé grandi margini di crescita, in attesa di favorire l’inserimento dei nuovi arrivati. Lo ‘Special One’ sa perfettamente che calciatori dello spessore di Paredes, Renato Sanches, Aouar e Lukaku potranno fare la differenza sul lungo periodo nel campionato italiano, ma che allo stesso tempo dovranno prima ritrovare una condizione fisica all’altezza per dare un contributo determinante alla causa.

Calciomercato Roma, le quote precipitano: spettro esonero per Mourinho

Se l’inizio non è stato per niente esaltante contro due formazioni alla portata, l’ultima giornata ha certificato la distanza tra la Roma e le big del calibro del Milan.

Un altro weekend da dimenticare per Mourinho che, rispetto alla vigilia di questo terzo turno del campionato italiano, ha visto crollare la fiducia dei bookmakers nei suoi confronti. Prima della sfida contro i rossoneri, infatti, l’esonero del tecnico portoghese veniva pagato ben 13 volte la posta.

Una volta decretata la seconda sconfitta stagionale della sua Roma, invece, ‘Goldbet’ ha fatto precipitare la quota esonero / dimissioni dello Special One entro il 7 gennaio 2024 ad 8,00. Ciò significa che, tra gli allenatori delle big che lottano per i piani alti in Serie A, la quota esonero fatta registrare da José Mourinho nell’ultimo aggiornamento è in assoluto la più bassa.