Fiorentina-Rapid Vienna, nervi a fior di pelle: si accende il parapiglia

Attorno al ventesimo minuto della prima frazione di gioco di Fiorentina-Rapid Vienna si è materializzato un confronto piuttosto acceso. Doppio provvedimento

Al termine di 45 minuti piuttosto equilibrati, durante i quali la Fiorentina ha avuto le migliori occasioni ma il Rapid Vienna ha provato a rispondere colpo su colpo alle offensive Viola, la gara del ‘Franchi’ è ancora ferma sullo 0-0.

La posta in gioca è molto alta in quanto vale l’accesso alla fase a gironi della Conference League. Dopo lo 0-1 dell’andata, la compagine di Italiano non ha altro risultato disponibile che non sia la vittoria. Partita vibrante ed accesa anche da un punto di vista agonistico, come mostrato quanto successo a ridosso del ventesimo minuto di gioco. La gara si è improvvisamente incattivita per uno scambio di battute piuttosto accese tra Biraghi ed Oswald. Il capitano della Fiorentina non ha digerito il comportamento dell’avversario, che dopo aver perso palla, ha fatto in modo di ritardare la rimessa laterale a favore della Fiorentina. Ne è nato un piccolo parapiglia, immediatamente contenuto dal direttore di gara che ha estratto un doppio cartellino giallo all’indirizzo di Kuhn e Mandragora.