Juve e Napoli, intreccio di bomber Osimhen-Vlahovic: “Possibilità concreta”

Intreccio di mercato tra centravanti che coinvolge Vlahovic e Osimhen. Spauracchio per Juventus e Napoli: “Possibilità concreta”

Spauracchio arabo per il Napoli. Sfumato Kylian Mbappe dalla Francia assicurano come l’Al-Hilal sarebbe pronto a lanciare l’assalto a Victor Osimhen.

Lo sottolinea il giornalista de ‘L’Equipe’ Loic Tanzi, che ha ribadito il concetto anche in diretta a TV PLAY. “C’è la possibilità concreta l’Al-Hilal faccia un’offerta per Osimhen perché Mbappe ha rifiutato l’offerta araba e il piano B dell’Al-Hilal è proprio il nigeriano. Non so se abbiano già avuto contatti con l’agente del calciatore e con il Napoli. Ma vorranno provare a prendere il calciatore”. Osimhen in questo momento si trova a Parigi, senza il suo agente Roberto Calenda, così come alcuni rappresentanti della società saudita: “Un possibile meeting? Perché no. Ci sono tante persone attorno a Osimhen che spingono per nuovi affari e che possono portare al Napoli e al calciatore delle offerte molto generose. L’interesse dei sauditi può cambiare tutto”.

Parigi, Monaco e l’Arabia: intreccio Vlahovic-Osimhen

Osimhen potrebbe ritrovarsi quindi coinvolto in un intreccio di attaccanti che riguarderebbe anche Dusan Vlahovic.

Tanzi ha sottolineato l’interesse nei confronti del centravanti bianconero, sia da parte del Paris Saint-Germain che del Bayern Monaco. “Nella lista dei nuovi possibili attaccanti del PSG c’è anche Vlahovic. Non è il favorito, prima c’è Harry Kane, molto seguito dal Bayern Monaco. Se i bavaresi non riuscissero a chiudere per Kane, allora potrebbero andare su Vlahovic. Considero il serbo della Juventus più vicino al Bayern che al Psg. Magari le cose cambiano nei prossimi giorni, ma al momento credo sia così. Nella lista dei preferiti del Psg Kane è al primo posto e dopo di lui c’è Hojlund dell’Atalanta. Poi viene Vlahovic”.