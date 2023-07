Juventus, Locatelli scatena la polemica: “Non è una bella notizia”

La Juventus si prepara per la nuova stagione ma i tifosi non sembrano molto contenti di Locatelli; polemica incredibile intorno al giocatore

La scorsa stagione è stata decisamente negativa per la Juventus; i bianconeri non hanno raggiunto nessuno degli obiettivi prefissati e si sono trovati di fronte ad una situazione extra campo decisamente complessa. L’obiettivo, per il nuovo anno calcistico, è piuttosto chiaro: la Juve deve lottare per lo scudetto considerando anche la probabile assenza dalla prossima Conference League. Allegri ha bisogno di una squadra che possa competere, fino alla fine, per il campionato e Giuntoli sta lavorando proprio per questo.

Il nuovo direttore sportivo della Juventus deve fare un lavoro enorme tra acquisti, cessioni e il discorso relativo agli esuberi. Uno dei reparti da rinforzare è il centrocampo dove non può bastare il rinnovo di Rabiot; considerando le condizioni fisiche (che, al momento, sono una vera e propria incognita) di Pogba e un Milinkovic-Savic sfumato con il giocatore trasferitosi all’Al Hilal, i bianconeri hanno bisogno di un rinforzo per migliorare un reparto fondamentale nel sistema di gioco di Allegri.

Nelle idee del tecnico, un pilastro del prossimo centrocampo nel 3-5-2 è Locatelli; il centrocampista azzurro, però, non sembra avere la totale fiducia da parte del popolo bianconero. I tifosi, oltre ad Allegri (criticato da quando è tornato), preferirebbero avere un giocatore diverso da vedere nel proprio centrocampo.

Locatelli, i tifosi sui social hanno le idee chiare: “Poteva non tornare”

Tanti i commenti dei tifosi bianconeri su Locatelli; il centrocampista, tornato dalle vacanze, si è messo subito al lavoro per farsi trovare pronto in vista della prossima stagione. Come detto l’azzurro è uno dei titolari della Juventus di Allegri nel 3-5-2. I tifosi, però, non sembrano avere troppo fiducia nei confronti del centrocampista.

Andiamo ora a vedere una carrella di commenti social che fotografano alla perfezione il pensiero dei tifosi bianconeri su Locatelli.

purtroppo — Juanito (@juanito92x) July 13, 2023

Non è una bella notizia — Pog (@Rashfordianoo) July 13, 2023

De Bruyne? Ah no Locatelli… — Fiorenzo (@Pearl984) July 13, 2023

Poteva stare a casa — Andrea (@Andrea290380) July 13, 2023

Poteva anche non tornare — GJ1897 (@gj_1897) July 13, 2023

VENDERE — virginia’s baby (@whenithurts89) July 13, 2023

Vendetelo vi prego — CFfederico26 (@Fe_26Calcio) July 13, 2023

vendetelo …. grazie. — Baseballfuries82 (@Baseballfuries5) July 13, 2023

Stavo meglio senza — andrea bolla (@andrebollaa) July 13, 2023

Idee decisamente chiare quelle dei tifosi bianconeri su un giocatore, come Locatelli, che non sembra essere minimamente entrato nel cuore dei tifosi della Juventus. Il futuro dell’azzurro sarà, molto probabilmente, ancora nella rosa di Allegri e sarà uno dei punti fermi della squadra nella prossima stagione.