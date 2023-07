“La scelta giusta”: addio fragoroso, rescissione UFFICIALE

Il comunicato ufficiale non lascia spazio a dubbi: addio con effetto immediato. Ecco la nota del club.

La sessione estiva di calciomercato è ormai entrata nella sua fase più calde e le sorprese sono dietro l’angolo. Sono tanti i temi che stanno calamitando l’attenzione mediatica, con molte ‘bandiere’ che militano in Serie A al passo d’addio.

L’ultimo ribaltone ufficiale, però, arriva dall’Olanda e più precisamente in casa Ajax. Con una nota apparsa sul profilo ufficiale del club olandese, infatti, è stata resa nota ufficialmente la rescissione del contratto di Dusan Tadic, che dunque lascia il club olandese nel quale militava dal 2018.

Immediato il commento di Tadic: “La decisione di lasciare il club è stata molto sofferta da prendere. Tuttavia, penso che questo sia il momento giusto. Penso che sia giusto non solo per me ma anche per il club ricominciare da capo. Il momento in cui ho ho avuto all’Ajax e i successi che abbiamo festeggiato mi danno una sensazione indescrivibile che non ho mai provato prima nella mia carriera. Vorrei ringraziare tutti i tifosi per il tempo meraviglioso che ho trascorso qui. Se dipende da me, questo è non un addio definitivo. Sarò per sempre un giocatore dell’Ajax e spero di tornare presto ad Amsterdam, in un ruolo diverso da allenatore”.