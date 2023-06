Carles Perez: respinta la prima proposta Celta, ma c’è lo sconto | CM.IT

Continua la trattativa tra Roma e Celta Vigo per Carles Perez: no alla prima proposta, ma ora c’è lo sconto

La trattativa tra la Roma e il Celta Vigo per Carles Perez prosegue. I galiziani non hanno esercitato il diritto di riscatto presente nel prestito dell’attaccante, autore di un’ottima stagione, cercando uno sconto sui 10 milioni di euro pattuiti un anno fa.

Il club celeste, ovviamente, è consapevole che la situazione contrattuale del ragazzo (in scadenza nel 2024) e il settlement agreement della UEFA obbligano la Roma ad accelerare verso la cessione, ma i giallorossi non hanno intenzione di svalutare il cartellino di un calciatore che già l’anno scorso, con la ferma decisione di volersi trasferire solo a Vigo in prestito, è costato qualche milione alla società.

La prima proposta degli spagnoli per il trasferimento è di 4 milioni di euro, un’offerta inaccettabile per i capitolini che sono, però, disposti a concedere uno sconto importante rispetto agli 8 milioni richiesti inizialmente. La Roma, grazie alle cessioni di Tahirovic, Kluivert e quelle imminenti di Volpato e Missori, ha già quasi raggiunto i suoi obiettivi UEFA, ma entro il 30 giugno accetterebbe 6.5 milioni di euro per privarsi di Carles Perez.

Calciomercato Roma, su Carles Perez anche un club di Serie A

Dall’1 luglio in poi, invece, la richiesta tornerebbe agli 8 milioni iniziali e l’asta si riaprirebbe con Almeria, Mallorca, due club arabi e anche uno di Serie A sulle tracce dell’ex Barcellona.

La soluzione Celta è quella che farebbe felici tutte le parti, liberando la Roma di una questione complessa ed eliminando il rischio, per il calciatore, di una stagione ai margini di un progetto tecnico del quale non fa più parte. Nei prossimi tre giorni i contatti proseguiranno.