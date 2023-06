Inter, tutti pazzi per Barella: il punto della situazione

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter di Simone Inzaghi, è finito nel mirino della Premier League e non solo: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo la sconfitta nella finalissima di Champions League, ha rotto le righe a conclusione di una stagione davvero lunghissima. Tutto è iniziato il 13 agosto con la sfida esterna in casa del Lecce di Marco Baroni e si è concluso con il match, decisamente inaspettato, dell’Ataturk contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Un’annata piena di alti e bassi, di momenti di massima euforia alternati a delusioni cocenti, che ha visto l’Inter sollevare due trofei, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, e una finale di Champions League. In mezzo ci sono state le molte sconfitte nel campionato italiano di Serie A e anche alcune costanti, in particolare all’interno della rosa e, più precisamente, a centrocampo. Nicolò Barella ad esempio ha disputato gran parte delle gare stagionali dell’Inter ed è stato senza dubbio uno dei protagonisti tanto da diventare un nome molto caldo in vista dell’imminente apertura della finestra estiva di calciomercato. Sulle sue tracce c’è infatti la Premier League, con il Newcastle che ha mostrato un serio interesse e, come riportato oltremanica, anche un’offerta da 60 milioni di euro per l’Inter.

Calciomercato Inter, Barella (quasi) sicuramente non si muove

Nicolò Barella è molto legato all’ambiente Inter e la cessione sempre più vicina di Marcelo Brozovic potrebbe ulteriormente allontanare la sua partenza dalla Beneamata. Il classe 1997, cresciuto con la maglia del Cagliari, è già una bandiera dell’Inter e un punto fermo a livello tattico per Simone Inzaghi e la valutazione che i nerazzurri fanno del suo cartellino è molto superiore a 60 milioni di euro, un modo per renderlo in qualche modo “incedibile”.

L’Inter infatti non sembra intenzionata a scendere sotto gli 80 milioni di euro per Nicolò Barella, ma anche in quel caso, molto dipenderà dalle volontà del calciatore e della società che potrebbe comunque decidere di non accettare un’offerta, comunque, faraonica come questa.