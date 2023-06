Carles Perez, la Roma non concede sconti: il punto | CM.IT

Roma: il Celta attende Benitez, poi l’affare Perez

A Roma, però, hanno le idee chiare: i giallorossi valutano Carles Perez, anche in virtù della sua buona stagione nella Liga (38 presenze, cinque gol e sei assist) circa 8 milioni di euro e non hanno intenzione di concedere grossi sconti. Una situazione che, in ogni caso, va risolta in questi mesi, visto che il contratto del giocatore scade nel 2024.

Non converrebbe alla Roma (che ha incassato anche l’interesse di due club arabi oltre che di Mallorca e Almeria) perderlo a parametro zero, ma nemmeno allo spagnolo buttare a 25 anni una stagione ai margini di un progetto tecnico che non lo vedrebbe protagonista. Nella capitale italiana, dunque, attendono la prima proposta ufficiale del Celta, che al momento non si è ancora fatto vivo, probabilmente a causa della trattativa per Rafa Benitez, ormai in dirittura d’arrivo. Nei prossimi giorni, dunque, il caso Perez potrebbe entrare nel vivo.