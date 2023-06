Il centrocampo dell’Inter alla prova del calciomercato: che cosa succederà in estate

Da Brozovic a Barella passando per Calhanoglu e Mkhitaryan: le ultimissime notizie sul calciomercato dell’Inter di Simone Inzaghi in vista di questi mesi estivi

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo aver concluso la stagione a Istanbul nella finalissima di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola dove è arrivata una dolorosissima sconfitta per 1-0, sta programmando ora la prossima annata ed è al lavoro in vista della sessione di calciomercato che si aprirà ufficialmente fra due settimane.

Finestra che sta vedendo molte trattative già in ballo e molti nomi già in bilico. Simone Inzaghi, tecnico della Beneamata, nella giornata di martedì ha incontrato la dirigenza per fare il punto e ci saranno nuovi meeting, e dovrà anche fare i conti con quello che succederà a centrocampo con i suoi protagonisti, quattro in particolare: Marcelo Brozovic, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan. Il primo, che ha rinnovato al termine della scorsa stagione, negli ultimi mesi è stato nominato più volte come principale indiziato a lasciare l’Inter, ma nelle settimane finali della stagione ha dimostrato, ancora una volta, tutta la sua importanza all’interno del meccanismo nerazzurro, basti pensare alla prestazione monstre messa in campo proprio contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Calciomercato Inter, il futuro dei centrocampisti

Brozovic però è seguito da diversi top club, fra i quali spicca il Barcellona, ma molto dipenderà dalle offerte che arriveranno, che comunque verranno ponderate con attenzione dalla dirigenza nerazzurra. Discorso differente per Nicolò Barella che, secondo i media inglesi, è al centro di un’offerta da parte del Newcastle di circa 60 milioni di euro. Una cifra altissima che l’Inter però non vuole, almeno per il momento, accettare considerando infatti l’ex giocatore del Cagliari praticamente incedibile.

Capitolo Calhanoglu e Mkhitaryan. Entrambi sono in scadenza nel 2024. Il primo però, anche se solo ufficiosamente dal punto di vista societario, ha rinnovato il contratto con i nerazzurri, mentre per il secondo i dialoghi sono iniziati, ma ci sono dei dubbi legati all’anagrafica dell’ex Roma, ma anche alle volontà future del calciatore, un po’ come sta succedendo ora con Edin Dzeko.